高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，先前她接受團購達人486先生專訪的影片被翻出，內容提及已故高雄市議長許崑源，黃捷赴靈堂弔唁在媒體前痛哭，兩人一搭一唱，甚至對此訕笑，輕浮態度引來批評。對此，資深媒體人黃暐瀚好奇，486究竟是在幫黃捷？還是害黃捷？黃捷當下沒有表示不認同還跟著一起笑，如果被罷免「妳不要怪別人」，並透露真正讓黃捷被討厭的2件事。

黃暐瀚在TVBS節目「新聞大白話」中直言，如果自己是許崑源的支持者，會去投票罷免黃捷。高雄市議員李眉蓁曾在臉書表示，黃捷剛到議會時，許崑源當著所有黨團成員面前說，黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，讓她多一點表現機會。

高雄市議員黃捷去年6月到景行廳弔念許崑源，哭著走出靈堂。（資料照，袁庭堯攝）

許崑源對於黃捷有提攜、照顧之情，黃捷理應到靈堂致意。黃暐瀚認為，就算486要辱罵許崑源，黃捷應該解釋自己是晚輩，受到許崑源照顧，就算被前輩罵，晚輩也不該回嘴，而非跟著訕笑。

黃暐瀚指出，現在無法認同黃捷、要罷免掉她的高雄鳳山人，真的討厭她的最主要就2件事，一個是嘲諷韓國瑜；一個是許崑源事件，但黃捷卻哪裡痛往哪裡灑鹽，再提起此事，是要提醒大家非罷免黃捷不可嗎？有沒有受到許崑源照顧，黃捷自己最清楚，且許崑源是長輩，當他被拿出來消費，不但沒有當場表示不認同，還跟著一起笑，「如果妳被罷免，妳不要怪別人」。

宅神朱學恒則提醒民進黨要小心，如果長時間愛用降頭、煉蠱的方式，有一天會被反噬，而會因為人家到靈堂致意而洗版的人，必定本身也是個人渣，沒有拿錢的人渣是誰都可以咬的，且已知很多網軍因為沒有拿到錢，已經開始咬他的主子了，開始在網路上造謠，而這些都是綠軍的，到處勒索標案。

(中時新聞網)