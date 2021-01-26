新竹胡姓男子2019年與父親發生爭吵後，胡持刀砍父23刀致死後棄屍，檢方起訴求處死刑，新竹地方法院一審判決無期徒刑，二審台灣高等法院開庭時，胡男不僅沒有悔意，還不斷在法庭內叫罵「殺爸爸剛好而已」，當庭嗆檢察官，高院今宣判駁回檢方上訴，再判無期徒刑。

38歲胡姓男子2019年5月31日，與65歲父親在家爭吵，胡男持刀朝父親砍殺20餘刀，殺死父親後，他把屍體藏在浴室內，伴屍3日後再將屍體搬出，開車載往農田灌溉水渠旁棄屍。

高院之前開庭時，胡男說他自己曾經因農藥中毒，有到醫院就診紀錄，要法官好好調查一下，但法官函詢醫院根本沒有他講述的就醫資料，胡竟當庭反嗆法院未仔細調查，他還說要找自己認識的律師，不願配合義務律師。

去年12月30日高院開庭辯論，胡男囂張地說，殺父親「剛好而已」，胡的姑姑哭著請求法官判胡男死刑。高院今宣判，駁回檢方上訴，仍判無期徒刑。

(中時新聞網)