歐盟首席衛生官員周一指出，阿斯利康(AstraZeneca)在解決疫苗延後供應歐盟方面，做得不夠多。據其他新聞披露，阿斯利康對其他地區也有供應問題。
歐盟另一個難題是一月稍早，輝瑞宣布將暫時放緩疫苗的供應。
阿斯利康與牛津大學共同開發疫苗(或俗稱牛津疫苗)，在上周五告知歐盟，將無法達成協定中的三月底供應目標。
歐盟官員表示，供貨量將砍60%，來到3100萬劑。而上周五的意外消息，讓歐盟要求阿斯利康找出靈活的方法來交出藥劑，並要求其揭露生產和配送數據。
歐盟健康事務專委Kyriakides表示，將在周一稍晚與該公司開會討論。周一稍早，執委會主席萊恩(von der Leyen)親自與阿斯利康執行長通了電話，提醒該公司的承諾。阿斯利康發言人隨後指出，公司正盡其所能為歐洲人提供疫苗。
阿斯利康疫苗預計在1月29日通過歐盟批准，首批出貨將在2月15日。歐盟目前已批准有輝瑞(Pfizer/BioNTech)疫苗和莫德納(Moderna)疫苗。
然周一也有消息指出，該公司面臨更廣泛的供應問題。澳洲衛生部長Hunt告知記者，阿斯利康告知該國，該公司正面臨明顯的供應衝擊，將刪減三月的供應。
泰國衛生部長Charnvirakul曾表示，阿斯利康將供應15萬劑，較規劃的20萬劑要少，更遠低於泰國初始要求的100萬劑。
阿斯利康拒絕對全球供應問題提出評論。
(時報資訊)
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