聯合國周一發布最新《世界經濟情勢與前景報告》（World Economic Situation and Prospects），預測今年全球經濟溫和復甦4.7%，勉強彌補了去年的大幅衰退。

報告指出，受新冠肺炎疫情衝擊，2020年全球經濟估計萎縮4.3%，較2009年全球金融危機時期的萎退幅度還高出逾1倍半。

已開發經濟體2020年國內生產毛額（GDP）萎縮5.6%，今年估將反彈成長4%。

報告指出，大規模與及時的財政應對措施，避免了類似大蕭條時期（Great Depression）的全球經濟災難，報告並呼籲各國政府擴大投資，並避免過早的緊縮政策。

此外，報告指出，G20經濟體能否重返增長至關重要，不僅能提振其他經濟體，也將強化全球經濟應對未來衝擊的能力。

開發中國家去年整體GDP萎縮2.5%，2021年估將大幅成長5.7%。

在東亞地區，2021年經濟估將成長6.4%，2022年成長率估將放緩至5.2%。中國仍將是東亞地區的主要成長動力，其2021年GDP成長率估將從2020年的2.3%反彈至7.2%。

南亞大多數經濟體遭到疫情重創，去年整體GDP下滑8.9%。尤其是印度，其去年GDP崩跌近10%，創下史上最嚴重的經濟衰退。報告中指出，印度的經濟成長率從2019年的4.7%下滑到2020年的負9.6%，儘管政府已採取大規模財政與貨幣激勵措施亦無力回天，在無法阻止疫情擴散之際，封鎖等防疫措施削弱了國內消費。聯合國預期印度今年經濟成長7.3%。

(時報資訊)