農民寫告示牌警告偷筍賊，誤將筍子寫成「荀子」，讓網友看了全笑歪：太不尊重古人了。（圖／原PO提供）

氣到分不清楚？一名邱姓老師分享「日月潭偷筍警語」，疑是當地農民掛出告示牌，警告偷筍賊「不要偷拔荀子，偷拔罸10萬。」不料，短短10字中似乎就寫錯了2個字，讓原PO打趣地說，偷割「荀子」真是太不尊重了，毀損古人應罰10萬。

南投埔里一名邱姓老師日前經過日月潭，發現竹林中掛著幾個手寫告示牌，疑是當地的農民撰寫的，內容乍看沒有問題，不過若仔細瞧，就會發現短短10字裡面，似乎就寫錯了2個字，讓老師打趣地說：「到處都是偷割『荀子』，真是太不尊重古人了。」

從照片可見，一個保麗龍材質的告示板上寫著「不要偷拔荀子，偷拔罸10萬。」短短一行警告，除「筍子」寫成古人「荀子」外，後面的「罸」字好像也錯了，但實際查詢中研院「國際電腦漢字及異體字知識庫」發現，農民寫的「罸」與「罰」其實是異體字，兩者都有過錯、罪過的意思。

偷筍警語照引起網友討論，「紅筆圈起來訂正10遍」、「10個國字就錯了二個字，80分」、「偷筍免賠，拔荀十萬」、「原來上面是竹才對」、「毀損古人應該罰10萬」、「荀子好吃，然後就被警察抓走惹」、「字還挺好看的，打趴一堆字醜的」、「又不是考試作文還挑錯字，荀、筍看上下文便能理解，有必要特別指正？」

農民寫告示牌警告偷筍賊，誤將筍子寫成「荀子」，讓網友看了全笑歪：太不尊重古人了。（圖／原PO提供）

(中時新聞網)