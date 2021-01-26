(12：44更新)部立桃園醫院群聚感染擴大，需要居家隔離者暴增到5000人，引起民眾擔憂，1922防疫專線被打爆，衛福部宣布，擴大部桃專案，建議5類人就醫前先遠距諮詢，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，有2種情況不適合遠距醫療會診，一定要通知衛生局安排就醫。

桃醫已有15例本土確診病例，衛福部宣布，即日起擴大部桃專案到到自主健康管理對象、陪看病親人及同住家人、居家檢疫、居家隔離共5類人，都可使用「24小時緊急醫療諮詢平台APP」，由4家醫學中心的急診醫師24小時提供醫療諮詢，讓有看病需求的民眾先初步篩選後，再由桃園衛生局安排醫院，協助處理相關後續醫療需求。

圖為24小時緊急醫療諮詢平台APP的使用對象。(衛福部醫事司提供)

黃軒在《方格子》專欄發文指出，患者透過電話或視訊與醫療人員進行遠距醫療會診，幾乎可以解決居家隔離者75％的擔憂和問題，不過下列2種特殊情況不適合視訊診療，應特別留意。

1. 發燒或有呼吸道症狀，如發燒超過38°C

2. 醫師評估需當面診療，如臨時跌倒受傷、無法走路

黃軒提醒，遠距醫療會診僅限無發燒、無呼吸道症狀但有醫療需求或慢性病患者，由地方衛生局協助安排醫療機構。遠距醫療會診看診前，患者或家屬要先配合下載醫療院所使用、有視訊功能的App上網實名註冊，約定診療時間及看診醫師，醫師開完藥、製作病歷後，再由家屬或代理人帶著居家隔離或檢疫者的健保卡到看診醫療院所過卡、繳費及領藥。

此外，黃軒說明，居家隔離者要該區衞生局人員同意，才能安排病人遠距醫療，但也得取得病人同意，若病人遠距諮詢時拒絕視訊連線，也不能予以強迫。

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(中時新聞網)