高雄市議員黃捷。（圖／摘自黃捷臉書）

面對罷免投票案的高雄市議員黃捷，今(26日)和民進黨立委許智傑、市議員陳致中等人現身街頭，懇請鄉親2月6日一定要出來投下不同意罷免票，至於罷捷團體23日主攻大遊行，更要在2月5日的選前之夜衝高投票率，挺捷、罷捷互別苗頭。外界也相當關注，在前桃園市議員王浩宇罷免案後，黃捷案是否會通過，「逐柯攻城師」粉專今(26日)分析，「罷捷的難度還是很高」，猜測時代力量在鳳山的萬餘票，是不會站出來罷免已經是無黨籍的黃捷。

臉書粉專「逐柯攻城師」今在臉書貼文表示，「剛當選北部市民的王浩宇，竟然跳出來聲援黃捷，我真的已經搞不清楚民進黨到底要保黃捷還是要摧毀黃捷了。」至於，新聞媒體說藍營內部民調估算贊成只有4萬多票，該粉專直言，如果新聞是真實的話，建議國民黨換一家民調公司吧，光第二階段連署書都送了四萬多份了，怎麼可能第三階段只估算出4萬多票？7個連署點會輸228個投票所開出的票數？

話鋒一轉，該粉專分析指出，罷捷的難度還是很高，時代力量在鳳山的萬餘票，「我猜是不會站出來罷免已經是無黨籍的黃捷，時力支持者的特性就是打不還口罵不還手，這個在之前罷王總部自做的罷王民調就可以看出來。」最後，該粉專更強調，基本上罷免黃捷最難，這關過了大概就可以去找台灣基進立委3Q哥陳柏惟要雞排了，「我的雞排不切不辣，謝謝」。

貼文曝光後，藥師林士峰現身留言表示，罷免過關要有25%同意罷免，應該不難，難的是，搞不好30%的人不同意罷免；其他網友認為罷捷的罷免票會過半，但罷捷可能不會成功、成功罷免掉黃捷的機率不高。

(中時新聞網)