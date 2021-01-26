非酒精性脂肪肝病是全球最常見的慢性肝臟疾病，目前全世界盛行率約為10-30%，在台灣的一般族群中則約為11.5%，但在65歲以上的老年人族群卻可高達50%以上。一般人認為，只要飲食清淡不要過於油膩，就可以預防脂肪肝。瀚仕功能醫學診所歐瀚文醫師指出，其實糖類攝取過多才是主因，高糖飲食不僅會增加脂肪肝風險，還會增加罹患非酒精性脂肪性肝炎的機率。

●脂肪肝不只是「肝比較油」 控制不佳恐肝纖維化、肝硬化或肝癌

脂肪肝病通常是緩慢並且漸進發展，大多人都不會有自覺症狀，多是在健康檢查發現，或者是肝功能異常升高才會出現如疲倦、噁心、厭食、黃疸等不適症狀。歐瀚文醫師提醒，脂肪肝若是放任不管，有可能會持續惡化成肝炎。

統計顯示，單純性脂肪肝病友中，約有10-20%的人會進展成非酒精性脂肪肝炎，而約25-50%的非酒精性脂肪肝炎病友的病情會持續惡化成肝纖維化，甚至可能發展成嚴重影響肝臟功能的肝硬化及肝癌。值得注意的是，病友經常在確診時就已是末期，唯一的治療方式只有肝臟移植，因此提前預防變得格外重要。

●脂肪肝可逆轉 控糖、運動、減重都有助益

由於目前並沒有被確認有效的脂肪肝治療藥物，但研究顯示，脂肪肝是一種可逆的狀態，控糖、減重與運動是唯一確認有效的治療方法。除此之外，減少食量和油量攝取、戒酒或停止服用成藥等生活方式調整，大部分脂肪肝都會有明顯的改善。

近日受到疫情影響，民眾大幅減少出門機率，多數人養成使用外送訂餐平台的習慣，就連中高齡長者也開始嘗試利用外送解決三餐需求。不過醫生提醒，外送餐點大部分沒有熱量標示，民眾無法知道餐點的份量比例，且餐點多為飯、麵等主食類，蔬菜量普遍不足夠，因此反而容易吃過量，或是澱粉與糖分的攝取量過高。

為了提升民眾健康飲食認知與行動力，桂格完膳與全台16間社區大學、健檢中心共同推動營養完善計畫，針對4,500多名中高齡民眾進行「社區大學中高齡學員營養補充認知偏好調查」，調查結果指出，大部分中高齡者的健康意識高，有八成重視飲食均衡，並了解糖分控制的重要性，但僅有半數民眾能於日常生活中落實控制糖分攝取，其餘的民眾恐已成脂肪肝候選人。

美國飲食指南將食物分成水果、穀物、蔬菜、蛋白質、奶製品等五大類，每日攝取均衡營養，有助於身體健康。(圖/桂格營養完善計畫提供)

歐瀚文醫師指出，糖分攝取過量其實也會使得脂肪囤積過多，尤其中高齡長者更是高危險族群。選擇餐點時應多留意食品成分，並建議參考營養餐盤份量，適當調整每日攝取量，盡量選擇無糖飲食，維持營養均衡、增強身體的保護力。

(中時新聞網)