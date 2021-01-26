寒假已經開始，許多學生趁著沒課業壓力時出來打工，但北市勞動局發現，近期許多家店家違法聘僱未經許可的外籍學生，當店家被查獲時，常反應外國人只是暫時來幫忙，並非聘僱。

勞動局長陳信瑜表示，只要在店內有提供勞務，就算是工作，可依違反《就業服務法》罰雇主15萬至75萬元，外籍生則恐被處3萬至15萬元罰鍰。

陳信瑜表示，因受疫情影響，今年寒假有許多外籍學生無法返鄉，而留在臺灣打工，但卻常有店家在面試學生時，忘了查驗外籍學生的證件，就直接讓外國人開始工作，直到被查獲時才驚覺違法，並辯稱只是請來幫忙、不算聘僱等云云。

「只要提供勞務就是工作！」陳信瑜強調，只要外國人在店內提供勞務，如洗菜、端菜、擦桌掃地等，即使沒領薪資報酬，也算是工作，店家非法容留外國人從事工作，即違反《就服法》第44條規定，恐面臨15萬至75萬元罰鍰。 陳信瑜說，依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，外籍學生在台灣打工或工作，必須先申請並取得「個人工作許可函」，若沒許可就開始為他人工作，將被處3萬至15萬元罰鍰。

勞動局呼籲，店家在應徵外國人時，應記得3步驟，「問」來台身分、「查」正本證件、「照」下留存，除確認證件為本人持有外，還要有居留事由、證件效期等資料，並拍照或影印留存，以盡雇主查驗義務，另外要注意的是外籍學生的工作證效期較短，請店家要特別注意有效期限。

勞動局強調，另依《就服法》第50條第1項，外籍生的工作時間除寒暑假外，每周最長為20小時；目前為寒假期間，外籍生的工作時數雖不受此限制，但仍需注意勿違反《勞基法》等規定。若對聘僱外籍學生相關規定有任何疑問，可洽臺北市勞動力重建運用處諮詢（電話02-23381600）。

(工商 )