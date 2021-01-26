櫃買中心26日表示，梭特科技（6812）已在25日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，梭特科技成立於2010年6月間，董事長兼總經理為盧彥豪，主要產品是IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備、AOI自動光學檢測設備等，送件時資本額為2億7,129萬元。梭特科技2019年業績，營收4億3,163萬元，稅前盈餘1億4,654萬元，每股盈餘6.40元。

(工商 )