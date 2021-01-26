梭特科技25日申請登錄興櫃股票 11:032021/01/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心26日表示，梭特科技（6812）已在25日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，梭特科技成立於2010年6月間，董事長兼總經理為盧彥豪，主要產品是IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備、AOI自動光學檢測設備等，送件時資本額為2億7,129萬元。梭特科技2019年業績，營收4億3,163萬元，稅前盈餘1億4,654萬元，每股盈餘6.40元。 科技大廠防疫 啟動限桃令 高雄建太陽光電 拚兩年內新設27萬瓩 (工商 ) #梭特 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #IC #LED 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富時羅素：最快3月22日納入科創板股票 04:102021/01/26 全球財經 聲寶旺年會 送出800萬 陳盛沺：今年業績看增一成 04:102021/01/26 財經要聞 IC通路 挾雙題材上攻 04:102021/01/26 證券．權證 價格親民易入手 台積列入小型個股期 04:102021/01/26 財經要聞 美勢科技 2／20創櫃板籌資 04:102021/01/25 證券．權證 1分鐘讀財經》小型個股期貨納台積電 價格更易入手 08:082021/01/26 財經 工商社論》迎接「多元化」的亞洲金融中心 04:102021/01/26 財經要聞 百度 傳3月赴港二次上市 04:102021/01/26 全球財經 三商投控可轉換公司債 掛牌首日逆勢上漲2.48％ 04:102021/01/26 全球財經 櫃買半導體領航指數 漲幅亮眼 04:102021/01/25 證券．權證 中和好市多土地易主 板信劉家砸51億買下 09:392021/01/26 財經 財經熱門新聞 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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