高雄市議員黃捷案將於2月6日進行投開票，隨著時間逼近，藍綠對決態勢一觸即發，也讓香港挺捷朋友擔憂不已，在社群平台發表希望高雄市民要支持黃捷的聲明，但此舉讓台灣網友感到不滿，怒轟為何境外勢力可以干涉台灣的內政？

在香港議題上挺港的黃捷深陷罷免風波，為此，駐高雄港人團體粉專「維多利打狗」25日在臉書發表反對罷免黃捷的聲明，對於罷捷方贊成罷免理由之一，是因黃捷撐香港，「違反國安法第21條，影響國家安全甚巨」，表達不認同的態度，更痛批罷捷團體「用他國的法律來指控本國的民意代表的違法行為，從邏輯上、法理上也是無稽之談」，強烈呼籲鳳山的民眾要投下反對罷免一票，支持黃捷繼續擔任高雄鳳山市議員。

維多利打狗臉書。（摘自維多利打狗臉書）

對此，粉專《韓黑父母不崩潰》今（26日）也在臉書發文回擊，有香港團體在臉書聲援黃捷，試問為何香港人要來管中華民國的罷免案？還記得每次選舉，總是靠北說有境外勢力介入選舉，該粉專質問，請問一下香港是不是屬於境外勢力，為什麼可以介入我國的罷免案？

底下網友也在PO文底下怒轟，「境外勢力挺綠不算介入」、「黃姐姐變成庶民就能去香港撐香港囉」、「送她當市民」、「可以不要干預我們的內政嗎」、「絕對支持黃捷去香港選議員」、「這下真的是境外干涉唷！罷啦」、「趕快罷掉她，讓她專心挺香港」、「無心市政，撐香港，港獨很喜歡干涉別的國家的內政」、「香港人挺他喔，那就叫他去香港當議員啊」！

(中時新聞網)