沈積在腦部右邊顳葉脂肪粒(紅圈處)，導致少年出現情緒症狀。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

沉積在腦部左邊額葉脂肪粒(紅圈處)，導致少年出現情緒症狀。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫指出脂肪粒從斷骨處釋放散出。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中一名少年阿成（化名）因車禍導致大、小腿開放性骨折，然而住院治療期間卻性格大變，出現嗜睡、愛理不理，甚至頂撞家人、對看護嗆聲，幸經光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫在第一時間確診為骨折併發脂肪腦栓塞，會診神經內科醫師黃炳鐘共同治療後，病患情況日益進步並返家休養，回診追蹤時已恢復昔日的禮貌與乖巧。

17歲的阿成因車禍導致大腿、小腿骨折，在醫院治療時性格丕變，原本只是青春期的叛逆青少年變成惡霸，白天睡覺、晚上吵鬧，對於家人、醫護及看護的善意叮囑都不屑頂撞，少年祖母相當不解，平日還算禮貌的金孫怎麼變成屁孩還勸不聽。

收治阿成的主治醫師嚴可倫指出，與他深談之後才知道，他前些日子不慎誤入歧途觸法，讓家人傷透了心；不料此次又發生車禍意外，面對治療時乍看之下以為是愛理不理、傲慢的態度，然而仔細觀察發現他反應遲緩、意識怪異，而且車禍當下經電腦斷層掃瞄確認大腦未有損傷，也排除了酒駕與藥物濫用，因此高度懷疑是骨折併發脂肪腦栓塞，而導致病人出現失序行為和情緒不穩，安排核磁共振確診。

嚴可倫解釋，股骨（大腿骨）、脛骨（小腿骨）是人體的長形骨，骨頭中央有著脂肪豐富的骨髓，當病患骨折時，這些脂肪粒從斷骨處釋放散出，隨著血液回流後先經過肺臟，因此脂肪栓塞常常發生在肺部，病人會出現喘不過氣、血氧降低等症狀，但阿成完全沒有肺部症狀，脂肪意外卡在腦部。

黃炳鐘說明推測病患可能年輕，骨髓中的脂肪粒微小，通過肺部後再隨血液至腦部而沉積在左邊額葉及右邊顳葉，這兩處都與情緒處理相關連，因而出現情緒症狀。

「醫師謝謝您，我知道大家都很辛苦照顧我，我會努力康復好起來的！」回診追蹤時阿成很有禮貌的向醫師道謝，完全看不出來1個月前他曾是醫療團隊心目中的頭痛人物。

嚴可倫說，阿成相當幸運，在密切觀察給與支持治療後，沉積的脂肪粒逐漸由身體吸收，情緒恢復穩定，回到原本彬彬有禮的孩子，沒有留下不可逆的後遺症，少年也和家人約定好康復之後會認真學習一技之長，不讓家人擔心了。

嚴可倫提醒，骨折併發的脂肪栓塞好發在年輕人身上，因為年輕人骨頭內油脂含量豐沛，而全身骨骼中，又以大腿骨、小腿骨等長骨油脂含量最豐富，骨折後最可能發生脂肪栓塞。

(中時 )