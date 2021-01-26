立法院臨時會今（26）日進行預算審查，退輔會主委馮世寬卻傳出住院，缺席臨時會。立法院長游錫堃受訪時證實此消息，馮世寬確實有請假，去醫院進行身體健康檢查，確定明天會出席會議。

馮世寬驚傳住院，游錫堃表示，馮世寬確實請假去做身體健康檢查，也請他出院後休息到明天，明天再來審預算就好。兩人已通過電話，確定明天馮世寬會出席預算審查會議。

(中時新聞網)