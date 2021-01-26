馮世寬傳住院缺席立院臨時會 游錫堃證實：有請假 11:062021/01/26 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 退輔會主委馮世寬。（資料照／季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院臨時會今（26）日進行預算審查，退輔會主委馮世寬卻傳出住院，缺席臨時會。立法院長游錫堃受訪時證實此消息，馮世寬確實有請假，去醫院進行身體健康檢查，確定明天會出席會議。 馮世寬驚傳住院，游錫堃表示，馮世寬確實請假去做身體健康檢查，也請他出院後休息到明天，明天再來審預算就好。兩人已通過電話，確定明天馮世寬會出席預算審查會議。 核食解禁 游錫堃盼依科學證據決策 蕭美琴觀禮位置 黃暐瀚：這些國家大使也在這兒 (中時新聞網) #馮世寬 #請假 #住院 #游錫堃 #立法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美方呼籲大陸停止威嚇鄰國 游錫堃：希望美國能有更大動作制止 16:022021/01/25 政治 台灣血液醫學之母認證 台灣水牛母系血緣是平埔族 17:522021/01/23 生活 藍委不滿審預算被綠委檢討 鄭運鵬：相信林為洲有雅量 13:182021/01/25 政治 商總成立商業團體事務協調中心 邀48位立委當顧問 17:242021/01/21 財經 立院朝野協商達成共識 國營事業預算保留下會期處理 12:422021/01/22 政治 馮世寬秀六塊肌泳裝照 自爆交過100個女朋友 20:282021/01/23 政治 核災區食品解禁？游錫堃：盼依照科學證據做決策 12:502021/01/20 政治 核食進口？ 游錫堃：依科學證據決策 04:102021/01/21 金融．稅務 幽靈蚊子館2／士林兒童育樂中心淪塗鴉廢墟 上次巡邏已是3周前 10:222021/01/25 政治 民進黨大內宣蕭美琴出席拜登就職 羅智強：心虛的表現貽笑大方 10:142021/01/22 政治 藍委痛批 NCC搶155億送財團 04:102021/01/20 焦點要聞 政治熱門新聞 預測台疫情恐惡化如日本機率逾5成 楊志良給指揮中心4建議 - 政治 部桃隔離5千人 會擔心疫情發展嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 桃園再爆確診後 侯友宜喊6字 最新民調一面倒 - 政治 牛年國運籤出爐 姜太公賜卦曝疫情緩解時機：執政者須堅守正道 - 政治 為許崑源不值 網：486採訪黃捷對話 讓人十分錯愕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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