新北市淡水區26日上午發生一起死亡車禍，一名21歲女機車騎士，疑似與轎車發生擦撞後倒地，不幸遭後方砂石車輾斃。（照片來源：截自臉書社團《翻轉大新北交通違規》）

新北市淡水區淡金路與北新路口，今（26日）上午7時許發生一起死亡車禍，一名21歲賴姓女機車騎士，與一輛白色轎車發生擦撞後重心不穩倒地，不幸遭後方砂石車輾過，頭部重創當場身亡。詳細車禍發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

初步了解，21歲賴姓女子26日上午騎乘機車，由淡金路往北市方向行駛，行經淡水區淡金路與北新路口時，與36歲林男駕駛的轎車擦撞，賴女因重心不穩摔倒路中，隨後後方54歲砂石車駕駛疑因剎車不及，砂石車左後輪輾過賴女，賴女頭部受重創當場死亡。

警方表示，事發後對肇事李姓砂石車駕駛和林姓小轎車駕駛酒測，雙方酒測值皆為0，兩名肇事駕駛依過失致死罪嫌帶回警局調查，車禍原因仍有待釐清。

有民眾路過事發地點，直擊車禍現場，在臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》發文提醒：「阿彌陀佛...RIP 騎車要遠離大車，為什麼一直講不聽啊！平常可以邊看陰屍路邊吃泡麵，真實看到滿地........還是會一直反胃想吐」。

不過也有網友認為：「有時候不是不想遠離，而是他（大車）一直過來」、「當你遠離了大車，大車還是會逼車。」、「就跟詐騙一樣，你常常在提倡，但還是很多人被騙啊」。

還有人提出疑惑：「遠離大車的定義是路上遇到前方有大車時，要隨時做好防衛駕駛之保命方式，並且不要過度自己去貼近大車。但我始終很好奇有幾種狀況要如何遠離大車？？？

1.停等紅燈時後方有大車衝過來

2.好好開/騎車在路上時後面有大車衝過來

3.好好開/騎車時有大車從斜後方旁邊突然刷卡式衝過來」。

(中時新聞網)