屏東縣府農業處分別就沼氣中心的規畫處理量、處理程序及媒合畜牧業者經營管理等狀況進行了解。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

屏東縣府盼借鏡花蓮沼氣發電中心經營模式，規畫未來畜牧業零排放策略。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

畜牧資源再利用是政府不斷推動的議題，花蓮縣府跟進，輔導玉里鎮三民地區進行「畜牧資源化處理計畫沼氣發電處理設施」，設置全台首座利用畜牧糞尿產生沼氣進行發電的設施，預計今年6月底完成設置；屏東縣府日前前往參訪，借鏡其經營模式規畫未來畜牧業零排放策略。

花蓮縣畜牧糞尿資源化處理計畫沼氣發電設施，為透過畜牧糞尿資源化處理而產生沼氣的發電設施，未來預估每年可減少畜牧廢水排入河川近8萬公噸、削減河川污染源生化需氧量約468公噸，並可利用沼氣發電，每年可產生約80萬度電，具有強勁的永續經營潛力。

環保局長饒忠表示，過去畜牧廢水是採三段式廢水處理系統，著眼在污染改善，未考慮到資源回收可能性，而現階段政策目的是朝向資源回收再利用方式，因此縣府持續積極推動畜牧糞尿作為農地肥分使用計畫，同時強化畜牧業資源回收處理系統，推動畜牧糞尿集中處理，減低污染排放，持續以「畜牧廢水零排放」目標前進。

環保局表示，該發電廠是環保署補助綠能業者，在玉里鎮三民里建設花蓮首座以回收畜牧廢水，產生沼氣進行發電的示範廠，2018年起開始規畫建置，目前已開始試車，少量收畜牧廢水進行發酵，期許未來能透過聯合集中處理，突破全台小型畜牧場沼氣發電瓶頸，成為全台綠能典範。

屏東縣府農業處日前也赴玉里，參訪沼氣發電中心，分別就沼氣中心的規畫處理量、處理程序及媒合畜牧業者經營管理等狀況進行了解，盼借鏡畜牧糞尿沼氣發電設施經營模式，規畫未來畜牧業零排放養殖策略。

(中時 )