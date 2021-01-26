國內疫情升溫，台灣產物保險推出500元防疫保單，一旦被保人遭到居家隔離等情況時將可領到10萬元，引發民眾瘋搶。一名江姓女子昨在排隊買保單時，對於記者詢問購買原因，她回應「想要賺10萬」，遭網友製成梗圖瘋傳，江女今天在臉書回嗆網友「保險公司不是白癡」。

江姓女子昨（25）日被記者問及為何想要買防疫保單時，直言「想要賺10萬」，遭大批網友製成梗圖瘋傳，更有不少人酸她「家教有問題」、「想錢想瘋了」、「白癡的回答」等。江女今天上午在臉書社團《爆怨2公社》PO出當時受訪照片表示「不用再問這就是我」，並感謝過年提前來的紅包，但緊接著話鋒一轉，痛批那些罵她的網友要對自己的言論負責。

江女認為，在新冠肺炎流行時代，吃個摩斯、去個市場、到醫院都有可能被告知隔離，自己並非不戴口罩故意要染疫，也未去高風險國家，更沒有出國後再返台，保險公司不是白痴，不會查嗎。

江女表示，自己身在服務業，每天面對百百種客人，每個月要負擔車貸等支出，若不幸被隔離，不至於沒有收入，至少還有10萬元補貼，江女也認為受訪當下，只是吐實話，不然大家真的沒有必要冒著風險排隊，更坦言誰不是衝著低門檻、高額保險金而去。

(中時新聞網)