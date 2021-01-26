亞系外資出具最新儒鴻(1476)報告，給予「買進」評等，目標價500元。法人估人今年儒鴻獲利年增2位數。儒鴻近期股價在季線附近整理。

儒鴻去年營收達281.75億元，年增0.18%，創歷史新高；而去年4Q單季營收為93.26億元，季增26%，年增20%，亦創歷年單季新高。儒鴻砸64億元在新莊打造的全新營運總部，預計最快2022下半年落成，新總部大樓擬打造樓高19層的複合式新總部，儒鴻目前全球員工將近2萬人，其中台灣就有約2000人，目前儒鴻在五股總部有兩棟大樓，分別為8層樓和5層樓，但空間還是不敷使用，公司另外在附近4個地方租了辦公區，人員四散各地。未來新總部落成後，總樓地面積廣達1.5萬坪，可以讓儒鴻所有台灣員工聚集在一起辦公，溝通更方便，以發揮更大戰力。

儒鴻新總部選擇落腳新莊，看好新莊副都心未來的發展潛力。未來儒鴻新總部落成後，除了一半自用，另外一半可以出租，一樓規畫租給銀行，另外還有咖啡廳、健身中心等商業空間，整個生活機能會更完整，儒鴻也可以收租金，為公司營運帶入額外挹注。

(時報資訊)