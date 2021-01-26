根據韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)26日指出，將投資近280億韓元約0.25億美元，研發環保汽車與自動駕駛等高端技術。

細分這280億韓元研發基金，134億韓元用於電動汽車和氫燃料電池汽車上面，剩下的145億韓元，則分配給自動駕駛系統。另外，包括大型商用氫動能汽車，也是這次研發重點。

據悉，研發人員將著墨於，供應電動汽車的電池如何再更加地輕薄短小，藉以提高動能效率，並精進電池回收作業程序。同時，自駕移動醫療中心與商店等關鍵研發技術也是涉獵重點。

韓國計劃2025年前，電動和氫能燃料電池汽車的銷售量，分別可增至113萬和20萬輛。與2020年9月比起來，將出現前所未見大成長。2020年9月時，現有電動汽車數量為12萬輛，至於氫能汽車則為約9,500輛。

至2030年時，電動與氫能汽車市佔率可增至33％，較2019年的2.6％可望巨幅成長逾12倍。

(時報資訊)