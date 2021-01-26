部立桃園醫院院內群聚感染爆發後，事件延燒不斷，桃園多處熱點皆有個案的足跡，民眾人心惶惶、不敢外出，甚至有民眾事先打電話到桃園聖保祿醫院，詢問是否有接收確診個案，若是的話就不到聖保祿就醫，令醫院十分無奈，表示「染疫病患無法推辭」。

聖保祿醫院因桃醫爆發院內群聚感染後，為確保民眾的就診服務完善，上周已設置了防疫分區分流設備，包括發燒篩檢站組合屋、咽喉採檢及肺部X光檢查組合屋，提供民眾更完善的防疫篩檢站。

另聖保祿為讓曾在桃醫就診的患者就診方便，25日設置了特別門診的隔離區，並提醒民眾，若曾是桃醫1月6日後的「出院病患及其同住者」、「陪病者及其同住者」及「案889就醫時相關接觸者」需事先告知急診護理人員，方便流程作業。

聖保祿表示，自從桃醫事件爆發後，院方總機不斷接到民眾來電，詢問是否有收治染疫病患，也直言「如果有收確診，就不去了」等言論，聖保祿則說，因是桃園地區防疫網的一員，若有篩檢個案或住院需求者，皆依中央防疫指揮中心指示及院內防疫規定收治診療，「不能推辭」，也坦言由於收治病人狀態隨時調整異動中，會持續執行相關防護措施，呼籲民眾勿恐慌。

(中時 )