疫情升溫，雖然各學校已進入寒假，但新北市仍要求各級學校的育樂營、課輔，場地一律不得超過50人，不過仍有不少補習班、安親班對於是否要停課感到為難。新北市長侯友宜表示，新北市目前採取的是限制50人以上，補習班會嚴格落實查察，自己會去看補習班、安親班到底有沒有把防疫做好，若沒有會立即勒令停課。

侯友宜表示，新北市目前採取的是限制50人以上，且3級防護、健康5原則一定要做好，補習班也會嚴格落實做查察，這部分市府已經再三要求，要把防疫做到位，我會去看補習班、安親班到底有沒有把防疫做好，如果沒有做好，我們會立即勒令停課。

侯友宜說，我們不只防疫要做好，也會隨時做滾動式檢討，若覺得疫情升溫，補習班、安親班該停就會停，甚至連課後輔導班也是，目前我們都採取最嚴格的防疫態度面對。

他提到，現在自己最擔心的是，國人因長時間面對疫情處於緊繃，難免有鬆懈時刻，現在疫情再度升溫，比以前更嚴峻，最重要的是提高憂患意識、全面備戰，所有防疫態度不但要跟去年一樣，甚至要具備萬全準備，才能度過艱困疫情，不管課後輔導班、安親班、補習班都要用這樣的態度面對。

(中時 )