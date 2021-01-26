國際銅價上周高位震盪收小漲，肺炎疫情逆風下，投資人期待美國拜登政府推出更多刺激措施。隨全球減碳對氣候變遷影響更被重視，銅的長期需求受到電動車與綠色能源推動的支持，發電、傳輸、基礎設施與存儲設備都推升銅需求的預期增長，因此多家外資券商同聲看好銅價表現。

台股與銅價連動的ETF有街口道瓊（00763U），近期股價在23.5～24元之間高檔震盪，今（26）日股價約在23.75元小跌0.46％附近。

街口投信表示，如果同時考量經濟環境變化與危機衝擊後的經濟復甦，銅價有機會複製2010至2011的強勁上漲行情；預估今明兩年銅維持供不應求，需求成長高於供給增速下，將使供需缺口擴大。

街口投信指出，短線預期銅價面臨震盪格局，因肺炎疫情影響主要國家需求，疫苗施打後的效力與經濟重啟的延遲狀況有待觀察，另最大銅消費國的中國將適逢農曆假期使工業需求暫時下降。但全球銅庫存自去年3月以來已減少超過60％，近日庫存續創2008年來新低，且需求面獲美總統拜登擴大財政刺激與綠能政策支持，將讓銅迎來中長線的強勁需求，銅相關概念值得留意。

(工商 )