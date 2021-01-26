台灣民意基金會今日發布例行民調，主題為「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」。總統蔡英文的聲望，有51％的受訪者贊同蔡英文處理國家大事的方式，顯示進入第二任期，蔡英文領導國家的方式獲得多數民眾認可。

行政院長蘇貞昌上任兩年多來，滿意的比例比不滿意者多10.6個百分點，顯示蘇內閣的施政也獲得多數民眾肯定。

至於開放美國含萊克多巴胺美豬進口政策，28％的受訪者基本滿意蔡政府開放萊豬，66％並不滿意，不滿意者佔多數，其中強烈不滿意者佔了42％。顯示出蔡政府通過9項行政命令，在元旦開放萊豬進口，受到強大社會主流民意反彈。

兩岸與外交議題上，67％的受訪者不贊成「兩岸關係比外交關係重要」，其中有37％的人是強烈不贊成。這意味著台灣絕大多數人期盼台灣走出去，在國際社會立足，而非在兩岸關係的框架下尋求 國際空間。

統獨問題上，50％台灣民眾支持和選擇「台灣獨立」，14％支持未來「兩岸統一」，25％希望未來繼續「維持現狀」。台灣民意基金會認為，這個結果凸顯出過半台灣人未來想要獨立，打破官方不分藍綠都宣傳的「維持現狀」迷思。

(工商 )