麗晶精品去年整體業績約40億元、成長21%，創歷年新高，其中，光是精品、珠寶、餐飲就超過30%，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，全年共50筆千萬大單，總筆數成長15％，其中珠寶最大單約7500萬元；1月以來整體業績成長4成，目標今年全年可成長15％。

今年會持續強化「全面防疫服務」、積極「展現與五星級飯店共構的優勢」整合吃喝玩樂等資源，提供一站式的城市度假享受；同時「增加餐飲名店進駐的比重」，引進新的品牌帶進新的客群；且以「VIP服務禮遇升級」；與保時捷、BMW等頂級車商及信用卡等攜手展開多元的「跨界行銷合作」，為展望今年的5大主要策略方針。

去年，寶格麗、CHAUMET改裝擴大營業表現佳，今年BOUCHERON伯夐也會改裝，預計4月重新開幕，會是亞洲最大店、世界第2大店。目前有4家餐廳，連同伴手禮共13家，泰國星廚掌杓的當代海岸料理COAST今年新增獨家的VIP包廂，連續2年摘星的IMPROMPTU也推出全新菜單，今年5月朝wellness走向，會在B2引進60坪的坪的蔬食餐廳。

麗晶精品獨家設立COAST全新VIP獨立包廂。（麗晶精品提供）

麗晶精品現有1.2萬會員，人數成長40%，年消費120萬元的黑卡卡友有1000多人，其他為1次消費5萬元或1年消費10萬元的白金卡友；前10名年消費近億元、前100名年消費千萬元。至於VIP服務會從購物管家升級為生活管家，VIP只要消費、不收年費，可依VIP需求提供辦董事會、生日會等客製化服務。至於近期跨界服務像是在飯店套房與[email protected]新概念健身魔鏡合作，預計2月起有10間套房住戶可享用200堂課隨選，針對個人的需求提供頂級升級服務。

2月4日至16日「新春購物節」，麗晶精品全館56個品牌消費滿1萬元起可享各門檻滿額贈，像是滿10萬元可獲限量晶華酒店集團自助餐廳Buffet Pass（栢麗廳/泰市場/義饗食堂擇一)午/晚餐雙人券；滿百萬加碼贈台北晶華酒店豪華客房雙人住宿券。

麗晶精品獨家CHAUMET Laurier 18K玫瑰金神秘腕表，價格店洽。（麗晶精品提供）

麗晶精品限量特別版BVLGARI B.Zero I Rock 18K玫瑰金鑲嵌紅寶石項鍊，13萬2000元。（麗晶精品提供）

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