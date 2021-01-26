國健署去年委託消基會調查全國菸品販售場所違規給予未成年人菸品的情形，發現整體違規比例較前年增5.2％，四大超商中以萊爾富違規比例最高，連鎖賣場則是家樂福居首，對此消基會呼籲地方政府應加強宣導，業者更應提高訓練比例以保障青少年身心健康。

消基會於去年4至10月間聘僱年滿18歲的工讀生進行喬裝測試，讓穿著高中生制服的工讀生至全台22縣市共660間店家購買菸品，只要業者未先做任何確認年齡的動作，或是有確認年齡，但未確認證件的情況下販售，即判為違規，發現整體違規比例高達3成71，與2019年相比微幅成長。

消基會董事長黃怡騰指出，雖然去年成績較前年略差，但此計畫自2011年執行以來，已有相當程度的改善，違規賣菸比例從最高的5成91一度下降至2017年的3成18，近年比例則都在四成以下震盪，推測可能與販售店家的人員流動率高有關，建議業者加強訓練，地方政府也應積極宣導、稽查。

這次調查將販售通路分為連鎖便利商店、檳榔攤、連鎖超市或大賣場、一般商店（柑仔店），其中以一般商店的違規比例最高，其次依序為檳榔攤、連鎖便利商店、大賣場。

至於連鎖便利商店業者中，又以萊爾富違規比例最高，達4成62，高出平均值2成72，其次依序為統一超商、全家、OK；超市、大賣場部分則以家樂福3成85違規比例居於領先，其次依序為全聯、頂好、農漁會、美廉社，值得注意的是這次訪查中的2家大潤發，違規數為0。

根據國健署2019年青少年吸菸行為調查，青少年取得吸菸品來源以自行購得為主，國中生的購買場所以一般商店、連鎖超商、檳榔攤為主，高中生則以超商、一般商店為主，國健署長王英偉表示，本國超過6成36的吸菸者在18歲前就開始吸菸，呼籲業者在第一線就把關拒售菸品給未成年者，目前正進行的菸害防制法修法，也擬將供應未成年者菸品的罰則從最高5萬元提高至25萬，盼能再降低違規比例。

(中時 )