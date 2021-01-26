台灣民意基金會今天公布民調，對蔡政府開放美國萊豬進口政策，高達6成6民眾不滿意，較滿意者多出38個百分點，有5成4樂見反萊豬公投過關，顯示執政團隊未能說服多數民眾，主流民意正在反彈，未來反萊豬公投無論連署或投票，將獲社會相當強勁的迴響。

台灣民意基金會今天召開記者會，公布萊豬公投調查報告，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請林忠正、林濁水、蘇煥智等三位學者專家與談。

台灣民意基金會提供

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關於蔡政府開放美國萊豬進口政策，有5.9％民眾表示非常滿意，22.3％還算滿意，24.5％不太滿意，41.8％一點也不滿意，5.5％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，有2成8基本上滿意蔡政府開放美國萊豬進口政策，約6成6不滿意，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的4成2。這意味著，蔡政府開放美國萊豬進口，正遭遇強大社會主流民意的反彈。

他說，和上個月相比，滿意的人減少1.6個百分點，不滿意的人增加3.8個百分點。這表示過去一個月，支持和反對萊豬進口的朝野角力出現新的變化，而這個新的變化明顯對蔡政府不利。整體來講，蔡政府在萊豬進口的民意戰場上陷入新的困境，執政團隊迄今不但未能有效說服多數人民接受美國萊豬進口，而且反對的人明顯增加，壓力將越來越大。

游盈隆進一步分析，在支持蔡政府開放美國萊豬進口的人當中，民進黨支持者就佔了3分之2以上，有孤軍奮鬥的味道。調查中也顯示，女性公民對蔡政府開放萊豬進口一事普遍存在著不滿，反應比男性公民更強烈。從年齡層角度看，不分年齡層的公民，不滿意開放美國萊豬進口的人都佔絕對多數。

從地緣政治角度看，六都包括台南市和高雄市在內，都呈現一面倒地不滿意。他以台南市為例，3成3滿意，5成7不滿意；以高雄市來說，2成3滿意，7成不滿意，「這對黃捷罷免案或將有推波助瀾的效果。」

此次調查更顯示，整體反對蔡政府萊豬進口的力量回升到2020年11月的最高點。游盈隆認為，這表示，自8月底蔡英文總統宣佈這項政策以來，蔡英文執政團隊始終無法成功說服社會大眾接受或消除眾多反對者疑慮；未來，在野黨反萊豬公投勢必將輕易從中吸取巨大能量，對蔡政府領導威信造成嚴重的腐蝕和衝擊。

至於對反萊豬公投的民意反應，有5成4樂見反萊豬公投過關，3成6不樂見。樂見者比不樂見者多18個百分點。游盈隆指出，這項發現暗示著，未來國民黨反萊豬公投運動，不論是連署或最後投票，都將獲得社會相當強勁的迴響。

(中時 )