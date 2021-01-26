偶像歌手出身的女星余皓然，當年跟同公司的王中平秘戀，24歲的她意外懷孕，兩人因此公開戀情並結婚，至今牽手25年，育有一子一女，生活幸福，而余皓然也在孩子長大後重返螢光幕前，近日上節目，聊到夫妻日常，自爆王中平私下比她還愛撒嬌，當年靠著一句「吃飯讓妳先吃」，余皓然因此決定跟他走一輩子。

近日余皓然上《WTO姐妹會》節目，聊到情侶、夫妻間的甜蜜日常，她說有個殺手鐧，因為自己平時看起來比較嚴肅，說話也很直，因此一撒嬌反差就很大，老公也真的最耐不住她這樣，不過余皓然爆料，其實王中平私下比她更愛撒嬌。

余皓然還透露，擁有好歌喉的王中平，會趁她做家事或追劇時，拿著吉他在旁邊哼歌，有時她在廚房忙，老公會在門口唱歌給她聽，然後問她是不是感覺幸福？「有個男人娶了妳20幾年，會在妳做菜的時候，唱情歌給妳聽」，現場眾人聽了都直呼羨慕，但余皓然笑說其實每次轉身，都眼神死跟老公說：「可以換張臉嗎？」，完全不領情。

而王中平的浪漫言行不只如此，他甚至靠一句情話，讓余皓然甘願跟他走一輩子，那就是兩人結婚時，什麼誓約都沒講，但王中平說了一句：「只要我有一口飯，我都會讓妳先吃」現場眾人都公認是最甜情話，但余皓然說不值得驚嘆，「因為這句話，所以我越來越瘦，因為每餐都真的只吃一口飯，其他都他吃完了」。

(中時新聞網)