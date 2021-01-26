北京大學「南海戰略態勢感知」官方微博發布資訊稱，據25日衛星影像顯示，美國海軍「羅斯福」號航母於23日經台灣南部巴士海峽進入南海後，於25日航行至南海黃岩島附近海域。

位於中沙群島的黃岩島是中菲主權爭議島嶼，目前由陸方實際掌控。

「南海戰略態勢感知」官方微博還指出，1月25日，美空軍1架U-2S高空偵察機從韓國烏山空軍基地起飛，經由台灣以東空域進入南海偵察，最近時距離台灣海岸線僅22.55海里。

1月23日，羅斯福號經巴士海峽南下當天，我國防部表示，共軍有13架軍機進入台灣西南空域巡航，24日則有15架共軍軍機進入台西南空域巡航，共軍機隊規模接連刷新本年度記錄。

1月24日，美軍累計至少9架軍機在南海活動，共計P-8A反潛巡邏機4架、P-3C反潛巡邏機1架、E-2C艦載預警機1架、CL-604偵察機1架及KC-135R空中加油機2架。

1月15日時，「羅斯福」號航母打擊群方與日本海上自衛隊進行了一次海上聯合演習，美國海軍的「羅斯福」號航母（CVN-71），「邦克山」號飛彈巡洋艦（CG-52） ，「約翰·芬恩」號飛彈驅逐艦（DDG-113）都參與了這次演習。

(旺報 )