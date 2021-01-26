據《印度時報》和路透社等媒體26日消息，印度電子和信息技術部發佈最新通知，將在今年6月永久禁止59款中國手機應用程式，包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和UC瀏覽器等。

印度Livemint網援引述消息人士指出，該通知是上周發佈的。另據《印度時報》指出，此次永久禁令是印度電子信息技術部的官員「不滿」這些中國公司回應印度政府提出的各種質疑後所推出。這些質疑包括數據收集和數據處理方法，以及圍繞資料安全和隱私的問題。

回顧從去年6月起，印度政府已對267款應用程式（不同批次）採取前所未有的行動。6月29日宣佈禁止包括TikTok、微信、微博在內的59款中國應用程式；7月28日並決定展開第二輪禁用，涉及47個中國公司開發的程式。

同年9月2日，印度電子和信息技術部又公告禁用百度搜索等118款中國手機應用程式，隨後11月24日再公告宣佈禁用全球速賣通、釘釘等43款中國背景手機App。

(旺報 )