48歲男星孫耀威曾演出《懷玉公主》康熙帝一角在台灣走紅，近年把事業重心轉往大陸後，誤打誤撞當起直播主，曾在兩小時內獲得新台幣3.2億抖內，與平台分紅後可入袋1500萬，相當可觀。在一次直播中，他意外曝光自己的獨棟別墅，內部設備宛如高級飯店。

根據《鏡週刊》報導，孫耀威1月初和老婆陳美詩出席品牌活動時，身邊有10名保鑣護駕，遇到粉絲拿手機拍攝，都會強烈的制止，完全是巨星規格對待，且孫耀威的一場活動酬勞已高達新台幣170萬。

孫耀威和老婆陳美詩。（圖／微博@孫耀威）

孫耀威出道28年，在歌唱、戲劇都有不錯的表現，只是近年作品數量較少，投資的副業又慘賠千萬，直到某次拍戲看到其他臨演在玩抖音，跟風開帳號向粉絲問好：「吃飽飯了嗎？這是我第一次做處男直播，所以不是很熟悉，請大家多多包涵」接著演唱25年前的夯曲《愛的故事上集》，想不到大受陸網友歡迎，大陸直播平台「虎牙」拿著新台幣2億挖角孫耀威，首次直播兩小時就狂吸新台幣3.2億抖內，分紅後也能得到1500萬，孫耀威感到詫異的同時，也打算全力經營直播平台。

由於新冠肺炎嚴峻，孫耀威日前在家中開直播，不小心將自己的2層樓豪華透天厝內部曝了光，裡面有私人電梯、15坪花園，彷彿五星級飯店般舒適，讓人看得羨慕不已。

迅速累積大量財富，孫耀威也化身寵妻魔人，在去年5月20日轉給老婆人民幣5201314（我愛你一生一世）元（約新台幣2,200多萬元）毫不手軟。

孫耀威轉了2000多萬新台幣當老婆的紅包。（圖／微博@孫耀威）

(中時新聞網)