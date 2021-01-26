1.11.1版本更新介紹影片

2021年好的開始！戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式推出1.11.1版本更新，推出義大利重型戰車的全新分支以及改良後的自動裝填系統。全面翻新的裝甲排 2.0 系統則讓玩家可以輕鬆尋找裝甲排成員，遊戲介面上也進行了部分改良，將為玩家帶來更棒的遊戲體驗。

全新的義大利重型戰車分支共有四輛VII 階到 X 階的可研發車輛，全都有良好的動力、不錯的裝甲與出色的炮管俯角。重型戰車分支將從 VI 階的 P.43 bis 分出，首輛戰車由VII階Carro d'assalto P.88代表，頂層則由X階 Rinoceronte代表，這些外觀時尚的車輛也再次突顯義大利著名的汽車設計傳統。新的子分支引進了一些獨特功能，像是改良後的自動裝填系統將提供裝填縮時加成。砲彈裝填的時間越長且完全裝填完畢的剩餘時間越短，獲得的裝填縮時加成就越高。

除了新分支外，四套全新戰鬥任務也將於1.11.1版本更新推出，每套任務分別得使用新分支中的指定車輛來完成。完成任務的玩家將能獲得以古羅馬為主題的標誌、標語與花樣作為獎勵。另外，完成Rinoceronte指定車輛任務的玩家也將獲得「龜甲陣」 2D 風格，但此風格僅適用於義大利車輛。每套任務都必須以新分支中的指定義大利重型戰車來完成，但所有的任務也皆可以使用Rinoceronte或者VIII階加值戰車Bisonte C45來完成。第五套自訂要素收藏也將在隨後推出，為 Twitch 空投的獨家內容，務必要在不久後回到《戰車世界》網站查看詳情。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 2018年5月時，大約三年前，我們推出了義大利科技樹，並由傳奇義大利足球守門員 Gianluigi Buffon 擔任活動大使。玩家花費了一些時間去熟悉這個新機制，但他們真的很喜歡義大利戰車。現在，我們將加入更多輛可研發車輛至義大利科技樹，如此一來，不僅讓義大利科技樹更加完整化，還能讓每一輛車輛發揮自己的獨特功能，讓整體體驗更加多元化並注入更多興奮的元素。趕緊來體驗看看駕駛這些義大利戰車的感覺吧！」

另外，1.11.1版本更新將於推出全新裝甲排 2.0 系統，讓尋找戰鬥夥伴的過程變得更加輕鬆容易，新系統會依據玩家所選的搜尋條件，自動尋找最適合裝甲排的玩家。此外，玩家也可以按照先前的方式與朋友進行組隊，然後使用新系統尋找第三名玩家來填滿空欄位，當裝甲排完成後，玩家將於車庫中看到自己的車輛以及裝甲排成員所選擇的車輛。

最後，1.11.1版本更新也進行了遊戲介面的改良。在遊戲設定中，玩家現在可以開啟以下選項，例如距離偵測環（在小地圖上顯示半徑 50 公尺內的所有車輛）以及修理計時器。我們相信這些變更將幫助我們改善您的使用體驗並讓您更享受遊戲！

(科技)