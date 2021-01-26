金山區兩湖里老人共餐增設隔板。（金山區公所提供）

金山區磺港里老人共餐全程戴口罩打菜。（金山區公所提供）

新北市金山區共16個老人共餐點，獲109年度永續共享新北市老人共餐表揚第一名佳績，另有9個單位獲選百大績優老人共餐，是新北29區得獎最多的區。近日本土案例逐漸增加，金山區公所藉由每次參加老人共餐前宣導防疫措施，並檢視各共餐點是否有依市府規定辦理，柔性勸導改發便當餐盒或暫緩辦理。

金山區長廖武輝表示，考量疫情嚴峻各類大型活動皆陸續取消或延期，經公所溝通勸導下，金山區2月份老人共餐已有8個共餐點決定暫緩辦理，6個共餐點改發便當餐盒，2個共餐點嚴格配合防疫措施辦理，公所也將派員指導。

另針對銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點活動辦理情形，則要求須符合市府6大防疫指標，如無法配合應暫緩辦理，後續公所會依疫情滾動式修正。

金山區公所表示，共餐點除須遵守實名制、量體溫、戴口罩、人流管制、保持社交距離等防疫措施外，更以市府標準檢視各共餐點是否符合：一、由工作人員協助打菜，並端至長者座位，用餐時長者不交談；二、座位需保持社交距離，增設隔板；如無隔板，須採梅花座或保持間隔。若無法落實上述措施，則建議共餐點改發便當讓長者返家食用或暫停辦理，降低群聚吃飯風險。

(中時 )