線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK今（26）日宣布完成2億美元的E輪融資，將以此輪融資取得的資金加速開發及推出KLOOK SaaS（軟體即服務）解決方案，幫助供應商數位轉型，以降低當今供應商面臨的挑戰，並協助建構、管理並拓展自身業務。

KLOOK此輪融資由泛亞太區投資公司Aspex Management思柏投資領投，除了新投資者外，包括日本軟銀願景基金1、紅杉資本、經緯創投、TCV等KLOOK既有投資者，亦共同參與此輪融資。

為因應新冠肺炎疫情對業務衝擊，KLOOK迅速重新調整核心策略，聚焦旅遊體驗預訂流程數位化及酒店宅度假、租車等新業務領域拓展。在新加坡、香港及台灣等疫情控制得宜的主要市場，隨著消費者對當地旅遊體驗的需求提升，市場預訂數已逼近疫情前水準。

雖然目前仍處於邊境封鎖階段，KLOOK已觀察到部分市場的供應商渴望數位化業務，在疫情高峰時的上架活動年增達1.5倍。而隨著新資金投入，KLOOK將加速開發和推出SaaS解決方案，降低供應商現今面臨挑戰，並能藉此建構、管理並拓展自身業務。

KLOOK表示，公司推出的SaaS解決方案已為全球逾2500個供應商提供數百萬個預訂。透過擴增系統工具，可讓更多供應商輕鬆建立線上店面，並獲取後端系統支援，包括票務系統、分銷、庫存管理、行銷等，在疫情逆風中加速轉型與發展業務。

KLOOK去年下半年推出一系列工具，包括需要時可快速進行識別追蹤的免費接觸者追蹤系統、專為景點及大型機構設計的景點強化工具，以及互動式的行動直播功能Klook Live!。其中，接觸者追蹤系統已應用於菲律賓景點，Klook Live!的初期轉換率平均提升4倍。

此外，KLOOK同時與香港旅發局、日本觀光局、韓國觀光公社、新加坡旅遊局和泰國觀光局等多個官方旅遊機構，建立更緊密的夥伴關係，並被新加坡旅遊局任命為消費券（SRV）的授權預訂合作夥伴，以刺激國內需求以振興旅遊產業。

KLOOK執行長暨聯合創辦人林照圍表示，KLOOK去年化危機為轉機，保持團隊機動性並持續創新。在目前跨國旅行仍不可行狀況下，消費者轉往國內找尋嶄新獨特的體驗。新一輪資金將使KLOOK主動引領日漸普及的國內旅行，並逐步帶領跨國旅行的復甦。

KLOOK營運長暨聯合創辦人王志豪指出，過去旅遊體驗市場高度破碎化，線下或傳統系統已難以因應後疫情世代問題。KLOOK正著手重塑旅遊體驗市場，以迎接下一波數位轉型，在新資金挹注下，將有額外資源加速技術創新，使市場真正質變，打造未來成長空間。

思柏投資創始人兼資訊長李浩基表示，旅遊業受到疫情巨大衝擊，消費者在後疫情時代將加速轉往線上預訂旅遊體驗。KLOOK定位重塑為一站式旅遊體驗預訂平台、並提供跨區域服務，相信可讓KLOOK在後疫情時代的數位轉型浪潮中占據主要位置、並得以獲利。

(時報資訊)