梭特(6812)送件申請上興櫃。

梭特成立於99年6月，主要業務為IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備及AOI自動光學檢測設備，董事長兼總經理為盧彥豪，目前股本為2.71億元，108年合併營收為4.31億元，稅後盈餘為1.24億元，每股盈餘為6.4元。

小資買台積 祕笈大公開
萬海砸40億 造5萬箱貨櫃

(時報資訊)

#梭特 #IC #LED #封裝 #AOI