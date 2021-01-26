《櫃買市場》梭特申請上興櫃 11:252021/01/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梭特(6812)送件申請上興櫃。 梭特成立於99年6月，主要業務為IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備及AOI自動光學檢測設備，董事長兼總經理為盧彥豪，目前股本為2.71億元，108年合併營收為4.31億元，稅後盈餘為1.24億元，每股盈餘為6.4元。 小資買台積 祕笈大公開 萬海砸40億 造5萬箱貨櫃 (時報資訊) #梭特 #IC #LED #封裝 #AOI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多助攻 上緯、長興營運順風 04:102021/01/26 證券．權證 懷特新藥納健保 營運吃補 04:102021/01/26 證券．權證 拜登啟動 買美國貨大計 04:102021/01/26 財經要聞 12月營業氣候 製造業一枝獨秀 04:102021/01/26 財經要聞 獲利200倍 全民瘋買防疫保單 她驚呆：窮人真的想得不一樣 00:162021/01/26 生活 《盤中解析》電子掌兵符 5日線攻防 10:172021/01/26 財經 商品期貨趨勢專欄－比特幣回檔 金價走揚 04:102021/01/26 證券．權證 聲寶旺年會 送出800萬 陳盛沺：今年業績看增一成 04:102021/01/26 財經要聞 台積電領軍 聯電、萬潤權證耀眼 04:102021/01/26 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102021/01/26 證券．權證 斥資158億 萬海訂造12艘貨櫃船 04:102021/01/26 財經要聞 財經熱門新聞 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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