曾能泉主任解說個案檢查狀況與腫瘤位置(此為示意圖)。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

奧攝敏全身正子影像檢查，精準找出48歲患者攝護腺腫瘤與轉移至肺與骨之腫瘤，各種不同角度之檢查影像，紅箭頭為腫瘤處。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

奧攝敏全身正子影像檢查，精準找出72歲患者右邊淋巴結不只1顆轉移，另外還有3顆微小且位置偏遠的轉移淋巴結，甚至左側恥骨還有骨轉移的情形，各種不同角度之檢查影像，紅箭頭為腫瘤處。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

72歲陳姓患者3年前曾罹患攝護腺癌而摘除腫瘤，去年底回診時發現攝護腺特異抗原(PSA)升高，檢查發現右邊骨盆腔1顆淋巴結轉移，他到童綜合醫院求診，經泌尿科歐宴泉副院長診視後，影像清楚發現不只1顆轉移，另外還有3顆微小且位置偏遠的轉移淋巴結，甚至左側恥骨還有骨轉移情形。目前病患已安排接受放射治療，治療狀況良好，PSA指數持續降低。

另外，48歲吳姓患者1年多前曾因攝護腺癌接受過手術，術後定期回診檢查，去年進行PSA篩檢時發現指數高達160(40~49歲正常值應為2.5ng／ml以下)，歐宴泉診視後建議進行奧攝敏全身正子影像檢查，精確發現除攝護腺長出腫瘤外，腫瘤還轉移到了肺、骨，立即安排進行放射治療，目前由放射腫瘤科主任葉啟源進行真光刀放射治療中。

歐宴泉表示，攝護腺癌是台灣男性癌症發生第5名，2016年新診斷個案為5359人，2017年新診斷個案為5866人(年增9.5％)，2018年新診斷個案為6644人(年增13.3％)，發生率還在持續上升中，雖然相較肺癌、食道癌等死亡率較高癌症，攝護腺癌治療後有相對良好的預後，但也更需要長期追蹤及精準控制。

歐宴泉指出，目前臨床最常用的追蹤指標即為血液PSA指數，根除性攝護腺切除術後，一但有微量上升(0.2ng／ml)疑似復發或轉移狀況，就需更進一步安排詳細檢查。而傳統影像檢查對於微小復發病灶，甚至其他身體部位遠端轉移，有其限制，而依據2020年11月最新版美國國家癌症網絡治療指引(NCCN Guideline for Oncology)，進一步影像檢查工具包含骨骼掃描、顯影劑電腦斷層掃描、顯影劑磁振造影、及新世代影像檢查(Next-Generation Imaging, NGI)-奧攝敏正子造影。

童綜合醫院核子醫學科主任曾能泉指出，奧攝敏正子造影所使用的奧攝敏正子示蹤劑，其成分為人體原本所需要之胺基酸，過敏機率微乎其微，其藉由攝護癌細胞表面大量增加的胺基酸通道被癌細胞吸收代謝，輔助臨床醫師在病患復發或轉移的非常早期，即能確認病灶的部位，並調整治療計畫。

童綜合醫院表示，該檢查早在美國(2016年)與歐盟國家(2017年)即已核准普遍使用，經過多年殷切的期盼和努力，台灣終於在2020年8月經食品藥物管理署核定通過，是歐美以外亞洲第一個核准使用的國家，童醫院泌尿腫瘤治療團隊為了提供民眾全身精準的攝護腺癌偵測，亦在2020年12月率先結合數位半導體正子斷層造影儀(Digital PET-CT scanner)使用，讓因PSA升高擔心復發轉移的攝護腺癌患者，也能接受與歐美先進國家同步的新世代檢查，找出問題所在，安心接受治療追蹤。

(中時 )