北京市住房和城鄉建設委員會黨組書記王飛表示，打擊惡意炒作和違規資金進入樓市，是2021年整頓房地產市場秩序的重中之重，近期就將開展專項行動；要注重防範化解房地產市場的風險，持續加大對違法違規行為保持高壓執法態勢。

北京商報援引王飛在北京市兩會期間稱，2021年要保持調控定力不動搖，要因區施策，科學、合理的保持住宅用地的規模，同時優化供給結構，確保將地價和房價穩定在合理區間。

王飛稱，接下來，北京市住建委將嚴查資金違規進入房地產市場和中介炒房、投機炒作。這項工作將是2021年的重中之重。

近日，上海、深圳分別針對樓市漲勢推出調控政策。1月22日，深圳市住建局微信公號發布「關於對12名涉嫌違規申購商品住房人員處理情況的通告」，隨後，深圳市住房和建設局「關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知」八條舉措，明確提出嚴查購房人身份和資金來源、若違規三年不能買房。

上海26日晚間宣布調控新政，從加強限購、嚴格稅收以及完善新房搖號制度等方面多管齊下。其中明確夫妻離異三年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

(工商 )