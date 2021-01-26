上櫃營建股「股王」三圓（4416）最新的台北市都更超級大案「Diamond Towers」「鑽石塔」，最近外觀已呼之欲出；市場預期，該案今年中有機會對外銷售，三圓今年也可望終結連續虧損五年局面，再加上董座王光祥成功拿下大同經營權，近期三圓股價蠢蠢欲動，逼近100元大關。

上周三圓股價已經衝上101元的新高，近日漲多盤整；今（26）日來到98.4~99.6元，再度直近百元關卡。惟大股東持股掌握絕大多數，成交張數多在個位數，市場流通性相對不足。

三圓去年營收1.35億元，主要靠租金收益，年增52.3％；在獲利方面，累計前三季虧損，每股稅後純損1.38元。市場預期，2020年全年可能還是不賺錢，恐怕會連續五年虧損。

法人預期，若「鑽石塔」今年可望完工並且正式對外銷售，則依台北市大安區的稀有性和銷售票房，全案有機會為三圓挹注業績，帶來虧轉盈的契機。

(工商 )