29歲大陸女星鄭爽被前男友張恒爆出在美國代孕棄養，人設一夕之間崩毀，還遭廣電總局親自發文點名封殺，一時之間很難東山再起，鄭爽的後援會也在第一時間解散，儘管大部分粉絲都脫粉，但還是有許多粉絲不滿鄭爽遭封殺，誓言要報復自己偶像的「仇家」。

鄭爽在消息爆出後，儘管和家人拼命道歉解釋，試圖要洗白，但外界還是不領情，甚至遭到廣電總局封殺，北京電視台也迅速解除和她的一切合作，宣布不會再播出任何和她相關的作品，而許多鄭爽的粉絲也早在張恒剛爆出醜聞時，就察覺到不妙自行脫粉。

粉絲們脫粉後，還做了一份仇家名單並表示：「以後不是鄭爽的粉絲了，沒有正主了，就可以隨便罵明星了」，如今名單曝光，包括蔡徐坤、迪麗熱巴、楊紫、吳宣儀、金晨、楊冪、鞠婧禕、侯明昊、張翰、胡彥斌，除了張翰和胡彥斌是前男友之外，侯明昊則是傳出被鄭爽劈腿，其他藝人也都曾和鄭爽有過節。

鄭爽慘遭演藝圈全面封殺。(圖/翻攝自鄭爽微博)

消息曝光後，網友們也紛紛直呼，「封殺鄭爽太對了，生活中大家也要遠離爽粉！畢竟瘋子的粉絲是瘋子」、「這些不叫粉絲好吧……是些打著粉絲頭銜的神經病！」、「她的粉一直是邪教般的存在」、「能粉鄭爽的也是腦子有毛病啊！！」、「語言也污七八糟，物以類聚人以群分。」

(中時新聞網)