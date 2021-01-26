資深男星黃安當年以一首《新鴛鴦蝴蝶夢》走紅，演藝事業攀向巔峰，目前事業重心移往大陸之後，因為國族認同常引發爭議，不過近來有名嘴在節目上表示，大陸人吃的米是用「紙」做的，讓黃安耳聞後相當不滿，立刻在微博發文駁斥。

黃安在微博公布一段影片，內容只見名嘴王瑞德之前上節目時，表示大陸有民眾去買米，沒想到父親要吃時，一咬竟發現口感跟以往不一樣，接著把米全部倒出來之後，才全是「3D列印」用紙做成的，搭配他浮誇的肢體動作與語氣，立刻在網路瘋傳掀起議論，接著還開玩笑表示中南部若缺水，也可以去「3D列印」就會有水灌溉。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對此黃安先是反酸：「王瑞德你說用纸做大米？你做一斤出來给我看看，我用兩斤大米的價錢跟你批發」，接著表示：「今天在北京家裡做了一鍋五常大米粥，香喷喷Q彈，而且中午還有榨菜吃哦，没想到吧？」可以說是直接打臉王瑞德，另外對於王瑞德在節目上的言論，他則表示：「吹够了，今天造謠達標了，去領車馬費、盒飯吧」，對於常有人問及這幫名嘴是裝傻還是假傻？黃安則強調：「我終於確診他們是真傻！說多了自己都信了」。

對此網友紛紛回應：「這個想象力其實還是很異想天開的，我覺得真的有點讓我嘆為觀止」、「我挺佩服他們自己，居然不笑場能一本正經地胡说八道」、「有錢去買3D列印的米，怎不去買真的米吃」。

(中時新聞網)