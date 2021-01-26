變種新冠病毒亂竄美國，明尼蘇達州昨（25）日宣布出現巴西變種病毒病例，是巴西病毒入侵美國首例；此外，科學家也意外在加州揪出全新本土變種病毒「B.1.426」，這支病毒可能造成加州數周內病例暴增。

加州出現全新變種病毒，可能是當地疫情暴衝原因。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國明尼蘇達州衛生局昨日證實，州內出現首起巴西變種病毒確診病例，確診者是一名來自巴西的旅客，這是美國境內出現的首例巴西變種病毒案例。

明州官方指出，他們是透過當地病毒監控計畫、每周隨機抽驗50個病毒樣本後發現病例。

巴西變種病毒株「P.1」具有更具傳染力的特性，美國疾病管制暨預防中心（CDC）一直在嚴密監控，一直到周一，全球只有巴西、日本有確診者，日本的4名確診者是來自巴西的境外移入案例，目前尚不清楚巴西變種病毒株是否會加重患者病情。

為了防堵變種病毒入侵美國，美國總統拜登昨日頒布新命令，維持對巴西、英國、歐洲申根地區26國的非美公民入境限制，另外也將禁令擴大加入南非，入境限制令於30日起生效。

除了出現巴西變種病毒，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，加州當地2組研究人員近期在追蹤英國變種病毒時，意外揪出全新本土變種病毒「B.1.426」。

南加州洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）以及北加州的研究團隊分別於去年12月、今年1月為不同確診群體比對分析病毒基因序列，最初的目的是要追蹤英國變種病毒，不過卻意外發現全新變種病毒。

南加州的研究團隊發現，10月底時，幾乎看不到變種病毒「B.1.426」的蹤跡，不過2020年底最後幾周，4,500名確診者的病毒樣本中，「B.1.426」卻佔了約24%。北加州團隊分析11月底、12月的332個病毒樣本，感染全新病毒株的患者佔了25%。

科學家發現，加州全新變種病毒「B.1.426」和英國變種病毒屬於同一家族，它的遺傳密碼上一共有5個變異，其中也包含L452R位點突變，L452R變異改變了病毒表面的棘狀蛋白（spike protein），棘狀蛋白主要協助新冠病毒滲入人體細胞，並且將細胞轉換成病毒製造工廠。

科學家指出，經過追蹤後，「B.1.426」最早早在7月就已在加州出現，目前只發現一例，不過之後病毒沉寂了3個月，直到11月才有大量病例出現。科學家懷疑，「B.1.426」或許是去年底加州病例激增的元凶，不過西達斯西奈醫學中心病理學家韋爾（Dr. Eric Vail）也表示，人們因天冷群聚、返鄉過節可能也是病毒快速擴散的原因。

參與北加州研究的加州大學（University of California）教授查爾斯•邱（Charles Chiu）表示，「一個本土變種病毒就在我們的眼皮底下蠢動。」

美國全國公共電台（National Public Radio，NPR）報導，加州於去年底再度成為疫情中央，曾經每10分鐘就有一人喪命，太平間屍滿為患，殯葬業者忙不過來拒收遺體，由於醫院加護病房可用床位數低於15%，加州於12月初宣布包括南加州、聖約金谷地（San Joaquin Valley）、灣區等3個區域實施「區域居家令」（Regional Stay Home Order），由於加護病床需求稍緩，加州州長25日宣布解除3個地區的居家令。

根據加州疫情統計官網，24日加州新增2.7萬例確診病例，全州共有超過313萬人確診，逾3.7萬人喪命。

(中時新聞網)