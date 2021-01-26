▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

里嶺大橋連接高雄嶺口及屏東里港，25日一輛機車行駛在道路中，但後方砂石車卻無視機車在前，硬是要超車，機車甚至一度因砂石車的震動而左右搖晃，所幸機車穩住車身，短短5秒的行車紀錄器曝光後，引起網友議論。

臉書專頁《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》25日晚間發出一段短短的影片，透過影片中可以看見，一台機車行駛在第二車道偏外，後方的砂石車無視安全距離，硬是要超車，而砂石車的噸位大，近距離使在機車騎士旁邊，更讓騎士一度重心不穩，搖搖欲墜，所幸最後騎士有穩住車身。

行駛在機車騎士與砂石車後方的駕駛透過行車紀錄器全程錄下驚險的瞬間，短短5秒鐘的影片看得膽戰心驚，不少網友在留言區氣憤的叫罵「這個抓到不先往死裡打會對不起天地良心」、「這種就是要讓他收罰單才對」、「這是選擇性眼瞎吧」、「差點成為輪下魂」、「這完全是殺人」、「職業逼車」。

不少民眾在留言區爭論責任，有人質疑機車行駛在車道是否有錯？但有眼尖的網友發現該車並無寫上「禁行機車」，因此行駛在車道並無錯；也有網友直呼影片中的騎士相當命大，因為車輛疾速行駛時，氣流會自車的兩側向後排開，若與疾速行駛的車輛並行，氣流的通道將會變窄，氣流流動速度加快，對於行駛在大車隔壁的機車，則宛如一股強大的吸力，騎士一不小心就可能被捲入車底。

(中時新聞網)