不到三周就要迎接農曆新年了，許多人陸陸續續開始大掃除，此時會發現家中有些物品明明已經沒有在使用，卻捨不得丟棄，運勢命理網站「知命命理」提醒，這5樣東西家裡再窮也要丟棄，留著反而會影響運勢，千萬不要因為覺得可惜而捨不得扔，否則破財又傷身！

▍1.破舊的衣服

衣服在民俗文化中有「衣祿」之意，古時候出家人通常穿破爛衣服，代表身無隔夜錢。另外，乞丐的衣服也破破爛爛，代表要到處乞討，流浪街頭。因此，如果衣服狀態破爛，一定要儘快丟掉，不要放在家中，以免招來破財的厄運。

▍2.損壞的桌子椅子

風水學的理論上認為，破損的物品都容易破財傷身。家裡的桌子、椅子壞了之後本身會帶著一種晦氣，影響主人運勢。因此，桌子、椅子壞了需要及時處理掉，千萬不要覺得可惜而繼續留在家中。

▍3.破鞋

「破鞋」意味著低迷和晦氣。因此，家中有破鞋的朋友，建議儘快丟掉。雖然穿破鞋不會立馬破財，但家中留有破鞋，將讓好運無法進入家中，久而久之也會影響財運。

▍4.破的飯碗

我們常把收入、工作稱為飯碗，有人說飯碗丟了，就是意指失業了。如果我們家中的飯碗有缺口裂紋，卻沒有丟棄，這是一種破財的象徵。此外，民間還有一種說法：正月的初一、十五打破或碰碎飯碗，要趕快丟掉，否則這一年會帶來破財與霉運，平常打碎的飯碗一定要說句歲歲平安。

▍5.來歷不明的神像

神像自身帶有靈氣，一旦請入家門就要如法忠誠供奉，否則會引來災害上身。擺放神像之前，一定要了解其來歷，對應的神靈是哪位，是否經過如法的開光加持。假定神像來歷不明，就無法了解是帶來好運或是災害，可以送至附近廟宇，讓專業人士處理。

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(中時新聞網)