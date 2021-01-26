2021年名人堂票選結果即將揭曉，今年很可能是2013年以來首度「全軍覆沒」，美國棒球作家協會(BBWAA)似乎沒特別欣賞這25位候選人。11位首度取得票選資格的球員本來就希望不高，最後得票率最高的可能還是3位老面孔：席林(Curt Schilling)、邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)。

全部大約400張選票會在本周揭曉，目前的4成選票之中，席林大概獲得75%選票，其中一位作家Ken Davidoff表示他投給了席林。不過依往年的結果來看，全數開票之後的得票率都會大幅下跌，席林不可能跨越75%門檻。

2004年季後賽，效力波士頓紅襪的席林在美聯冠軍賽帶傷擊退紐約洋基，又在世界大賽力挫聖路易紅雀，他傷口的鮮血染紅了襪子，被讚為「血襪」而一度威震聯盟。其中一隻血襪被供奉在棒球名人堂，雖然襪子進去了，席林本人反而無法入選。

身為棒球場上的英雄，席林同時是個張狂的傢伙，他歧視黑人、反對同婚、嘲笑跨性別，還開玩笑說要吊死棒球作家。他是共和黨的支持者，2004年曾公開力挺小布希(George W. Bush)而惹惱紅襪高層，與大聯盟長期追求的平權、政治正確格格不入。依照席林過去的言行，媒體不願想像他若登上名人堂典禮，會有怎樣的演說內容。

去年因為新冠疫情取消名人堂典禮，今年夏天如果辦得成，還會有先前入選的吉特(Derek Jeter)、沃克(Larry Walker)、捕手西蒙斯(Ted Simmons)等人可以出席。

(中時新聞網)