台股周二開高震盪殺低，極短線受制外資、壽險法人與地下丙種結帳等賣壓陸續出籠，使高檔萬六關卡可能在農曆年關前，形成短頭區，不宜輕忽。

外資短線調節目標，主要以台積電等半導體族群與金融類股核心；台積電方面，外資在近5個交易日已大肆賣超逾11萬張，也使台積電自高檔拉回整理，短暫3天的市值即滑落逾一兆元，由於台積電是台權王，對盤勢拉回修正壓力，自然沈重。

金融股方面，外資壓低調節也不手軟，據了解，有關單對金融股在今年配息政策上，或有所壓抑動作，另外，央行為防止外銀炒匯兼炒股，也祭出更嚴格手段管制，加上華人地區農曆年長假逼近，使外資短期操作心態偏空，不在話下。

除外資賣壓相對沈重外，包括壽險法人短期有落袋為安動作，與地下丙種資金，在農曆年長假之前，陸續有結帳壓力，也使盤勢逢高的獲利回吐賣壓相對沈重。

不過，台積電在美股掛牌的ADR已在周一先行止跌回穩，對台積電短期在低檔月線之前止跌回穩具正向，後市不必過分悲觀。由於半導體景氣正當紅，且預期中美科技戰，今年仍難善了，及已居全球頂端製造技術，且競爭力愈趨強韌的台積電，在未來3、5年的營運成長潛力備受大股東認同下，一般評估，台積短線適度整理，仍有利波段再起榮景。

(工商 )