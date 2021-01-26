新北市三峽清水祖師廟近期宣布取消除夕團拜走春、農曆初六「賽神豬」活動，配合市府防疫政策。新北市長侯友宜今親自訪視祖師廟，感謝各大廟宇配合政府一同防疫，也希望民眾走春拜拜時落實消毒、戴口罩等措施，並保持安全社交距離。

侯友宜表示，「清水祖師聖誕祭典」是新北市民俗類無形文化資產，每年農曆正月初六的賽神豬活動是三峽全年最大盛會，但今年受到新冠肺炎影響，廟方願意配合政府防疫措施取消，非常感謝廟方共體時艱。

三峽長福巖董事長林東西表示，每年除夕午夜祖師廟開廟門，自己都會率領全體董監事及廟方人員插頭爐香，往年都會有上千人民眾參與，今年為配合防疫取消，改由廟方人員自行上香，至於賽神豬祭典也向神明擲筊請示，取消廟埕前的祭典及遶境遊行改由值年爐主、廟方及工作人員至神豬敬拜者自宅秤重後，向清水祖師廟祭拜，避免聚集。

民政局長柯慶忠表示，廟方為因應春節走春人潮，也裝設了AI紅外線測量體溫、提供多處酒精消毒器供信眾使用、採單一出入口管制、配戴口罩才可進入廟內、禁止飲食及保持安全社交距離、跪拜墊、捐獻箱等各種公眾使用器物的消毒及人流管制，並張貼防疫宣導告示，確保民眾和工作人員的安全。

民政局補充，目前板橋慈惠宮民藝大街躦轎腳、板橋接雲寺元宵晚會、新莊武聖廟農曆正月十二日關聖帝君聖誕遶境、林口竹林山觀音寺元宵燈會及春節雜技團表演活動、中和廣濟宮及福和宮春聯發送、初五迎財神、南山福德宮發財金發放、蘆洲保和宮1月29日登龕大典遶境、石碇五路財神廟正月初五發財金發放等活動皆已取消。

另外，樹林濟安宮春節前水陸法會、三峽廣行宮燈會也宣告延期，法鼓山除夕撞鐘則改以線上直播進行。

(中時 )