台股加權指數今天開高走低，盤中下挫超過100點，萬六得而復失，權值電子股台積電一度下跌12元。

台股早盤一度重新站上16000點，上漲超過77點，來到16023.87點，盤中電、金、傳產同步走弱，至10時40分，加權指數下挫118.71點，來到15827.83點。

台積電連3天下挫，盤中回測10日線625元支撐，一度下跌12元，來到621元。聯電法說會明天登場，股價下挫1.8元，至55.4元。鴻海來到122元，下跌1元。

貨櫃三雄中長榮下挫1.55元，來到33.8元。陽明下跌0.85元，來到22.15元， 萬海漲0.25元，來到45.90元。

防疫概念股續強，毛寶上漲7.69%，至36.40元，南六上漲1.37%，至185元，恆大上漲1.67%，至97.2元。

避險意味趨濃，富邦VIX上漲超過5%，來到3.37元，盤中交易總量逾18萬張。

分析師指出，因疫情升溫，且進入封關倒數，指數短線承壓，但中長線多頭格局不變，投資人可先行布局績優股。（編輯：楊玫寧）1100126

(中央社)