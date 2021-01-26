台灣高鐵(2633)積極推動供應鏈管理以促進供應商永續發展，今年初完成「高鐵採購網」建置並上線開放廠商投標。高鐵公司表示，「高鐵採購網」藉由採購作業電子化的建置，大幅減少紙張使用、落實環境保護，更進而提升高鐵各項採購案件之招、投、審、決作業辦理效率，亦可減少供應商投標成本，提高供應商投標意願，達到擴大商源目的，為公司及股東創造更大效益。

台灣高鐵表示，「高鐵採購網」上線後，可將採購方和供應商之間的溝通作業流程化，把過去透過郵件、電話、傳真的業務流程，改由供應商以電子形式進行投標，不僅可提升採購效率、減輕人力成本，更可依照系統設定採購標準作業流程（SOP），對各項投標資料進行第一層的把關、檢核，提升公司治理、公開透明的要求標準。

「高鐵採購網」的建置，是台灣高鐵公司以實際行動展現高鐵4T精神中-「永續關懷」（Touch）的持續努力，更是強化推動ESG（環境、社會、公司治理）理念的具體作為。高鐵公司希望，透過永續供應鏈的管理，發揮對供應商的正向影響力，以符合公平、公開、透明原則，提升審標、投標效率並節省資源耗費。

「高鐵採購網」在今年1月正式上線前，台灣高鐵公司採購處已先行於台北、桃園、高雄等地積極召開共12場次對供應商公開說明會，總計吸引403家供應商、約600人次報名參加，願積極響應無紙化投標，期待降低投標成本。

(時報資訊)