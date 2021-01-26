台股「萬六」失守後，電子權值股光環轉暗，新台幣匯價今早盤中交易出現「28」字頭，匯銀認為，台股近期修正期間，又逢外資連續2個交易日在台股大幅賣超匯出，使新台幣走勢輕鬆出現回貶。

在美元指數方面，因疫苗供應受阻及新冠狀疫情確診數持續增加，使本周美元指數小幅走揚，目前在90.3~90.4附近。美中目前仍處於激烈競爭關係，拜登政府希望以耐心處理雙方關係，未來計劃將對前總統川普執政時期的政策進行審視，包括關稅和中企下市命令等。

新台幣對美元匯率自2020年3月以來，在1個月內從30元以上剽悍升破28元，一度造成央行緊張，央行粉絲專頁在今年的1月7日貼文希望民眾和廠商「同舟共濟」，穩定匯市大家一起來」。

中央銀行因應強勢新台幣，進場買匯阻升，導致2020年12月外匯存底月增165.14億美元 、創下單月歷史最大增加金額，外匯存底餘額5299.11億美元更已連續19個月刷新紀錄。合計2020年外匯存底餘額全年大增517.85億美元 、為史上年增金額次高紀錄，年增金額及年增率10.83％雙創11年新高。

今天台股盤中急跌逾200點，新台幣早盤輕鬆貶回28字頭，對守匯一身汗的央行而言，反而是「萬六」失守的受益者！

(時報資訊)