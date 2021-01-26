冬天食補吃紅棗養生的人也大有人在，但被棗核卡住事件也有發生風險；1名67歲婦人吃紅棗誤吞棗核，經手術取出棗核。醫師提醒，發生棗核卡在食道的情況，應及時到醫院就診，千萬不可用吞飯、吞饅頭等方法強行咽下，應馬上使用「哈姆立克法」將異物推擠出來。

彰基急診觀察室主任醫師倪渟淵提醒，如果誤食卡住喉嚨，使用錯誤的方法恐怕讓醫師處置更困難，立即掛急診請醫師夾出最安全。（圖／彰化基督教醫院、NOW健康提供）

彰基急診觀察室主任醫師倪渟淵表示，個案在吃紅棗時不小心將紅棗核吞下去，一直覺得喉嚨卡卡的有異物感，曾經前往診所求治，可是沒有改善，來到彰基急診的時候，生命徵象穩定，沒有發燒、吞咽困難及胸痛症狀，當時安排照X光發現咽後間隙有空氣，懷疑食道破裂，隨即安排電腦斷層檢查。

倪渟淵強調，在個案食道竟然發現2.6公分紅棗核卡住，並且造成周圍有膿瘍的情形，經會診耳鼻喉科及胸腔外科，立刻進行手術取出紅棗核，幸好治療成功，病人也順利康復出院。

一般老人家年紀大，有一些失智症或是退化的問題，常常會有誤食異物的情形，例如被魚刺哽住，一般民眾在被魚刺哽到時，常會先嘗試一些土法或偏方如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，希望順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上有危險，很可能讓魚刺掉入食道引起併發症。

倪渟淵指出，正確的處理方是立刻停止進食、輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請耳鼻喉科醫師協助夾除最安全；倪渟淵提醒，不正確方式可能讓魚刺卡得更深，或卡在食道，會增加醫師處理時困難。

如果呼吸道阻塞仍有呼吸，應立即就醫，但完全阻礙呼吸或幾乎吸不到氣；彰化縣消防局彰化分隊員翁彬凱表示，一般碰到異物梗塞，經詢問如果是輕度梗塞，會鼓勵患者用力咳嗽將異物排除；如果患者氣道完全成阻隔，發出氣音或尖銳高亢聲明的時候，會請家屬協助使用「哈姆立克法」。

翁彬凱講解，原則上會告知要協助他將異物排除，再繞到患者後面，前腳放在患者胯下，維持患者昏倒的時候不會重心不穩而摔倒，此時一手比「一」找到肚臍位置，一手握拳將拳眼朝內，在「一」的位置上方，雙手握住快速的往上往後，持續做到異物排除。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)