台中市清水高中舉辦「高級中等學校AI實作二日營」26日起在東海大學登場，來自台中各校60名高中生齊聚一堂，抱著熱烈好奇心一探人工智慧奧妙，在營隊中學習AI領域相關知識，並透過實務操作與AI視覺辨識產業接軌，在人工智慧浪潮中搶得先機。

「高級中等學校AI實作二日營」由台中市教育局主辦、市立清水高中承辦，邀請人工智慧教育領域專家團隊AI4kids擔任講師群，教授學生包含「機器學習」、「深度學習」及「類神經網路」等，在人工智慧領域中必備基礎知識。

「高級中等學校AI實作二日營」26日起在東海大學登場。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

「高級中等學校AI實作二日營」26日起在東海大學登場。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

營隊課程規劃透過大量Web AI體驗，讓學生不用花時間寫程式，也可以自己創造人工智慧的成果，包含影像自動著色、塗鴉自動辨識、缺損圖片自動補繪、影像情境音自動生成等，透過手腦並用、邊學邊玩，充分學習到AI的基礎知識。

之後再進階到使用Google Colab讓學員演練python程式訓練AI模型，並實作運用AI來自動偵測道路瑕疵，只要搜集足夠的道路瑕疵照片，透過人為的正確標注，再讓電腦進行學習，AI模型便可進行即時的瑕疵偵測。

清水高中劉同學表示，因對創客領域感興趣，希望能夠對程式設計解決生活問題有所了解。台中一中紀同學表示，沒想到AI有很多自動處理能力，這些應該是大數據資料的功勞，希望這兩天的研習，能夠讓自己在程式設計有更多的進步。

清水高中校長黃偉立表示，科技教育在新課綱扮演非常重要角色，在111大學考招中，也可以發現，18學群對於科技教育都十分重視。相信這些科技紮根工程，都是打造台中市成為智慧科技城市基礎建設，提升同學科技素養，希望每位參加學生都能收穫滿滿。

教育局長楊振昇指出，科技教育是台中市市政發展十分關鍵政策，面對新課綱及社會快速變遷，學生能夠在科技學習過程中，用動手實作的態度，培養邏輯思考及問題解決的能力，是未來努力推動的目標，尤其人工智慧已經成為面對未來發展，不可或缺的課題。

為期2天營隊的一系列個課程規劃，最主要目的是讓所有參與營隊的同學們對AI與智慧城市的相關性與生活應用有更深入的認識，啟發他們未來往AI領域的持續學習的興趣。

(中時 )