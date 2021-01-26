台灣民意基金會提供

台灣民意基金會提供

拜登就任美國總統，台灣民意基金會今天公布民調，台灣成年人中，有6成5不擔憂拜登主政下的台美關係會倒退，有2成8的人表示會擔憂。與3個月前相比，對台美關係有倒退疑慮的人減少約10個百分點，顯示對於台美關係的未來，整體民意趨勢出現顯著轉變。

美國新總統拜登1月20日宣誓就職，川普時代正式宣告結束。台灣民意基金會今天召開記者會，基金會董事長游盈隆表示，拜登時代的降臨，究竟會對美國和全世界帶來什麼樣的改變。

他說，在過去4年中，台灣人感受到前所未有的台美關係的改變，很多人都不敢相信能看到這些戲劇性的發展，從2016年12 月「川蔡通電」那一刻開始，美台關係不斷向上提昇，這些都是在川普主政4年內發生，一旦川普走人，台灣人會擔憂台美關係的未來嗎？

根據台灣民意基金會的調查，對拜登走馬上任，有7.9％的民眾表示非常擔憂，20.4％有點擔憂，37.5％不太擔憂，27.1％一點也不擔憂，7.1％沒意見、不知道。

游盈隆表示，在20歲以上台灣成年人中，有6成5基本上不擔憂拜登主政下的台美關係會倒退，但是有2成8的人會擔憂。與3個月前，也就是2020年美國總統大選前，台灣民意基金會所做的類似調查相比可發現，台灣人民對拜登主政下的台美關係會憂慮的人明顯減少。

他說，當時有11.6％的受訪者非常擔憂拜登贏得大選，未來台美關係會倒退，26.6％有點擔憂，33％不太擔憂，20.6％一點也不擔憂，8.3％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，由此可見，與三個月前相比，此刻對拜登時代台美關係會有倒退疑慮的人減少約10個百分點，不擔憂的人增加11個百分點。有關台美關係的未來，台灣整體民意趨勢出現顯著的轉變。這樣的民意趨勢，其實相當程度符合拜登新政府近期所傳達出來的諸多對台政策訊息。

(中時 )